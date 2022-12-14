Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за диверсии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

В соответствии с предложенным документом, за «склонение, вербовку или иное вовлечение» в диверсионную деятельность будет грозить лишение свободы вплоть до пожизненного. Законодатели предлагают также установить уголовную ответственность за содействие диверсиям, склонение к ним, вербовку, финансирование, обучение и участие в диверсионном сообществе.

За это будет грозит наказание от 10 до 20 лет, передает официальный сайт Госдумы.

В ноябре секретарь Совета безопасности Николай Патрушев рассказал, что в Центральной России активизировалась деятельность украинских разведывательно-диверсионных групп.

Помимо этого, он сообщил об увеличении попыток проникновения на российскую территорию представителей радикальных и экстремистских структур, которые хотят совершить теракт.