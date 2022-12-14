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По факту гибели сотрудников скорой помощи в ДТП в Томской области возбуждено уголовное дело

Степан Жирнов
Происшествия
По факту гибели сотрудников скорой помощи в ДТП в Томской области возбуждено уголовное дело
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

По факту смертельного ДТП с участием кареты скорой помощи, в котором погибло четыре сотрудника медицинской бригады, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По данным ведомства, авария произошла на 46 километре трассы Томск-Мариинск около 14 часов. 40-летний водитель «КаМАЗа» столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП погибло четыре медика, водитель пострадал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Другое ДТП произошло на территории Новой Москвы в районе полудня. Водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на обочину. Там он попал в яму, где находились рабочие, проводившие ремонтные работы. Три человека пострадали и были госпитализированы с различными травмами.

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