По факту гибели сотрудников скорой помощи в ДТП в Томской области возбуждено уголовное дело

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

По факту смертельного ДТП с участием кареты скорой помощи, в котором погибло четыре сотрудника медицинской бригады, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области.

По данным ведомства, авария произошла на 46 километре трассы Томск-Мариинск около 14 часов. 40-летний водитель «КаМАЗа» столкнулся с машиной скорой помощи. В результате ДТП погибло четыре медика, водитель пострадал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Другое ДТП произошло на территории Новой Москвы в районе полудня. Водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на обочину. Там он попал в яму, где находились рабочие, проводившие ремонтные работы. Три человека пострадали и были госпитализированы с различными травмами.