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Прокурор рассказала, какой может быть награда за возврат потерянных вещей

Степан Жирнов

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Общество
Прокурор рассказала, какой может быть награда за возврат потерянных вещей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В некоторых случаях гражданину, который нашел и вернул хозяину потерянную вещь, причитается награда. Это в эфире программы «Ваше право» на «Вечерке ТВ» объяснила старший прокурор отдела прокуратуры города Москвы Анастасия Анфиногенова в среду, 14 декабря.

По ее словам, в случае, если гражданин нашел забытое имущество и выполнил все предписанные действия, то есть заявил о находке в полицию и предпринял попытки найти хозяина вещи, он может рассчитывать на компенсацию расходов или даже награду.

В соответствующей статье Гражданского кодекса РФ сказано, что в случае, если потерянная вещь возвращена владельцу или перешла в муниципальную собственность, нашедший имеет право на возмещение расходов за хранение и затрат на поиски владельца вещи.

Также человек, который нашел потерянную вещь, имеет право требовать от владельца награду в размере 20 процентов от стоимости предмета. Если имущество является ценным только для хозяина, то вознаграждение определяется по соглашению с владельцем.

Однако все вышеперечисленное вступает в силу только в том случае, если гражданин после находки подал соответствующее заявление. Если же он попытался вещь присвоить себе, то его действия могут трактовать как попытку кражи. Подробнее об этом Анастасия Анфиногенова сообщала ранее.

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