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В Иране объявили о подписании меморандума о сотрудничестве в космической отрасли с Россией

Александр Афонин
В мире
В Иране объявили о подписании меморандума о сотрудничестве в космической отрасли с Россией
Фото: Роскосмос

Россия и Иран подписали меморандум, который предполагает развитие двустороннего сотрудничества стран в космической отрасли. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил глава иранского космического агентства Хасан Саларийе.

— Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях, — сказал он.

В рамках сотрудничества Москва и Тегеран начнут развитие отношений в области проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций. Кроме того, документ предполагает создание необходимой для совместной работы инфраструктуры и проведения учебных курсов, передает РИА Новости.

Россия и Иран продолжают выстраивать отношения в рамках переориентации российской политики на Ближний Восток. «Вечерняя Москва» обсудила с политологами перспективы сотрудничества между странами и выяснила, почему для РФ выгоден этот союз.

Как рассказал руководитель Института региональных проблем и политолог Дмитрий Журавлев, на укрепление отношений России и Ирана повлияли санкции.

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