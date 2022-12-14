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Мосгордума ввела штрафы за несогласованные граффити на городских объектах

Араз Салехов
Город
Мосгордума ввела штрафы за несогласованные граффити на городских объектах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Московская городская дума объявила о введении штрафов за несогласованные граффити на городских объектах.

Согласно закону, за нанесение на нежилые здания, строения и многоквартирные дома надписей и изображений, запрещенных к нанесению правилами правительства Москвы, гражданин может получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностное лицо — от 25 до 50 тысяч рублей, юридическое лицо — от 150 до 300 тысяч рублей.

Также документ устанавливает штрафы за невыполнение работ по удалению несогласованных изображений. Граждане могут получить штраф от 500 рублей до 2,5 тысячи рублей, должностное лицо — от 5 тысяч до 7,5 тысячи рублей, а юрлицо — от 7,5 до 15 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что на заседании парламента депутаты Мосгордумы приняли изменения в закон о благоустройстве. Они приняли правки в закон «О благоустройстве в городе Москве», которые позволяют усовершенствовать развитие инфраструктуры креативных кластеров и улучшить благоустройство территории столицы.

Документ, как уточняется, в числе прочего регулирует нанесение различных надписей и рисунков на здания и сооружения.

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