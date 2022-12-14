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Аршавин открыл граффити на автовокзале Саларьево

Араз Салехов
Город
Аршавин открыл граффити на автовокзале Саларьево
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, 1с1 Карта всех событий

Экс-футболист сборной России и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин открыл граффити на автовокзале Саларьево. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Граффити будут радовать пассажиров, пока они ждут автобус, и напоминать о значимых моментах в истории сборной России по футболу — голе Андрея Аршавина в ворота Нидерландов на Евро-2008 и легендарной ноге Игоря Акинфеева на чемпионате мира в России. Рисунок с автографом легенды российского футбола теперь украшает зал ожидания автовокзала, — говорится в сообщении.

Аршавин открыл граффити на автовокзале Саларьево Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Работы ко Всемирному дню футбола, в частности, помогли подготовить представители РФС, отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Также стало известно об открытии выставки граффити «Со-единение» возле Курского вокзала. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, для выставки были отобраны самые яркие работы, которые способны привлечь внимание москвичей.

Андрей Аршавин Москва Граффити
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