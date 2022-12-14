В Польше допустили сокращение помощи ЕС другим странам из-за Украины

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Страны ЕС могут сократить поддержку других государств из-за предоставляемой Украине финансовой помощи. Об этом в среду, 14 декабря, говорится в докладе Польского института международных отношений (PISM).

— Огромные масштабы потребностей... Украины и оказываемой ей помощи нагружают существующую систему сотрудничества в целях развития, что угрожает сокращением поддержки других стран и ряда приоритетных областей, — говорится в документе.

Согласно представленным данным, с февраля этого года ЕС предоставил поддержку Украине на сумму порядка 22,8 миллиарда евро. Показатель оказался значительно выше обещанных стране в рамках Многолетней финансовой программы 620 миллионов евро.

Кроме того, концентрация на поддержке Украины и игнорирование кризиса может отрицательно повлиять на авторитет ЕС. Это приведет к нарастанию влияния глобального Юга, который может усилить давление для снятия санкций с России, передает RT.

Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», что несмотря на экономические проблемы внутри Европы, финансовую помощь Украине ЕС придется выделить, если этого потребуют США.