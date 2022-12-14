Миллион реалов за кота: зоозащитники подали иск против Бразильской футбольной конфедерации

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Бразильские зоозащитники подали иск против футбольной конфедерации страны (CFB) из-за инцидента с котом на пресс-конференции перед четвертьфиналом Чемпионата мира по футболу. Об этом стало известно в среду, 14 декабря.

Во время встречи с журналистами на стол к звезде пятикратных чемпионов мира Винисиусу Жуниору запрыгнул местный катарский кот. Пресс-атташе команды Винисиус Родригес сперва животное погладил, а позже взял за шкирку и сбросил на пол. Этот поступок возмутил общественность.

По неподтвержденной информации, в суд обратилась группа неправительственных организаций Бразилии вместе с Национальным форумом защиты животных и обороны страны. Сумма иска составила один миллион реалов, что равняется примерно 200 тысячам долларов США.

Помимо штрафа зоозащитники требуют извинений и организации программы, в рамках которой сотрудников футбольной организации обучат принципам охраны окружающей среды и ухода за животными, сообщил портал Sports.ru.

Другая история, связанная с котами, произошла в московском метрополитене. Сотрудники транспортного объекта обнаружили на одно из станций нашли черного кота в спортивной сумке.