Сотрудники дептранса нашли черного кота в спортивной сумке на одной из станций метро

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Сотрудники столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры нашли черного кота в спортивной сумке на одной из станций метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе дептранса в пятницу, 9 декабря.

— Он был в спортивной сумке и без документов, но сейчас животное в безопасности. Очень надеемся, что хозяева придут за ним. Иначе нам придется передать кота в приют, где есть все условия для животных, — пояснили в департаменте.

Там напомнили, что хозяин оставленного в метро животного может вернуть питомца, написав чат-боту Александре или позвонив по номеру 3210. Если же человек не может по каким-либо причинам содержать у себя четвероногого друга, то его можно пристроить в добрые руки с помощью проекта «Хвосты и лапки», заключили в дептрансе.

В июле на станции метро «Бульвар Рокоссовского» была обнаружена забытая клетка с лисой. Сотрудники станции передали лису в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ». Также в дептрансе выразили надежду на то, что хозяин ищет своего рыжего хищника.