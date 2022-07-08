Клетку с лисой нашли на станции метро «Бульвар Рокоссовского»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Бульвар Рокоссовского Карта всех событий

На станции московского метро «Бульвар Рокоссовского» обнаружили забытую клетку с лисой. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 8 июля.

Сотрудники станции передали лису в приют благотворительного фонда защиты животных «БИМ». Также в дептрансе выразили надежду на то, что хозяин ищет своего рыжего хищника, поэтому он может написать в бот ведомства или обратиться в фонд. Необходимо будет только подтвердить, что животное действительно принадлежит именно ему, отметили в своем Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В конце мая — начале июня этого года в Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились три джейрана: два самца и одна самка. В настоящее время малыши растут под матерями и в основном питаются их молоком. Известно, что в течение полугода они будут постепенно переходить на подножный корм.

Также на природных территориях Зеленограда заметили черного коршуна, включенного в список Красной книги Москвы. Его главной характерной чертой птицы является вильчатый хвост, который отличает черного коршуна от других птиц на большом расстоянии.