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Житель Раменского нашел тело на территории больницы

Степан Жирнов
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Житель Раменского нашел тело на территории больницы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, г.Раменское, ул.Махова, д.14 Карта всех событий

В подмосковном Раменском на территории больницы в снегу прохожий обнаружил тело мужчины. Об этом стало известно в среду, 14 декабря.

Погибшего нашел посетитель медицинского учреждения и сообщил обо всем врачам. Медики констатировали факт смерти мужчины, а также установили, что с момента гибели прошло не более двух часов.

Позже выяснилось, что умерший — один из пациентов, которого доставили в клинику в понедельник, 13 декабря. Мужчине выделили место для сна, однако вечером он самостоятельно покинул палату.

От медицинской помощи пациент отказался, что зафиксировано документально, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Другой трагический случай произошел в Пермском крае. Школьник украл у бабушки бутылку самогона и напился. После этого мальчик уснул на улице и замерз насмерть.

Подмосковье Раменский район Московская область Смерть Больницы
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