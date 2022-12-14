Житель Раменского нашел тело на территории больницы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Московская область, г.Раменское, ул.Махова, д.14 Карта всех событий

В подмосковном Раменском на территории больницы в снегу прохожий обнаружил тело мужчины. Об этом стало известно в среду, 14 декабря.

Погибшего нашел посетитель медицинского учреждения и сообщил обо всем врачам. Медики констатировали факт смерти мужчины, а также установили, что с момента гибели прошло не более двух часов.

Позже выяснилось, что умерший — один из пациентов, которого доставили в клинику в понедельник, 13 декабря. Мужчине выделили место для сна, однако вечером он самостоятельно покинул палату.

От медицинской помощи пациент отказался, что зафиксировано документально, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Другой трагический случай произошел в Пермском крае. Школьник украл у бабушки бутылку самогона и напился. После этого мальчик уснул на улице и замерз насмерть.