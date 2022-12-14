Прокуратура потребовала изъять имущество экс-полковника Захарченко в пользу государства

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Прокуратура подала в суд иск с требованием изъять в пользу государства имущество бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родных и близких. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 14 декабря.

По ее словам, многое из того, что осужденный бывший полковник приобретал для членов своей семьи, а также для друзей, было куплено на незаконно заработанные деньги. В связи с этим ведомство подало в Никулинский районный суд несколько исковых заявлений с просьбой об изъятии такого имущества. В списке находятся две квартиры и два машино-места на проспекте Вернадского, несколько ювелирных украшений, а также дорогие часы. Общая сумма требований превысила 50 миллионов рублей.

По словам Нефедовой, на имущество, о котором идет речь, не было предоставлено документов или сведений, подтверждающих законность приобретения.

Ранее стало известно о том, что Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу Захарченко по делу о взятках. Напомним, что бывшего полковника приговорили к 16 годам колонии строгого режима.