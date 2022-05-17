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Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии по делу о взятках

Елена Самойлова
Происшествия
Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии по делу о взятках
Фото: Пресс-служба пресненского суда

Пресненский суд вынес приговор для бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко по делу о получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Суд приговорил экс-полковника Захарченко к 16 годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Также были осуждены его соучастники по незаконной банковской деятельности: бывший адвокат Виктор Белевцов, Василий Критинин и бизнесмен Валерий Маркелов.

Белевцову и Критинину назначено по семь лет колонии, а Маркелову — восемь лет колонии и 500 миллионов рублей штрафа.

Видео: Пресс-служба Пресненского суда

10 июня 2019 года Пресненский суд приговорил бывшего замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК) Дмитрия Захарченко к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом 118 миллионов рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию, а также получение взятки в виде дисконтной карты сети ресторанов. По версии следствия, используя карту, борец с коррупцией мог сэкономить около трех миллионов рублей.

В тот же день его оправдали по эпизоду с получением взятки в размере 800 тысяч долларов, однако правом на реабилитацию Дмитрий Захарченко пока не воспользовался. Процесс задержания и ареста Захарченко в сентябре 2016 года получил широкий резонанс из-за количества наличных денег, которые следователи нашли при обысках в квартире у его родственников и близких, в том числе гражданской супруги: 140 миллионов долларов, 2,2 миллиона евро и 374 миллиона рублей. В 2017 году суд обратил имущество экс-полковника и его окружения в доход государства.

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