Вооруженное ограбление филиала «Банка Грузии» произошло в Тбилиси

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Неизвестный ограбил филиал «Банка Грузии» в центре Тбилиси. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил телеканал Rustavi 2.

Уточняется, что ограбление произошло на улице Пекина. Злоумышленник ворвался в банк в маске и, по данным очевидцев, был при этом вооружен.

После преступнику удалось скрыться, на текущий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. При этом по версии, озвученной в эфире телеканала Mtavari Arkhi, мужчина, прежде чем завладеть деньгами, взял в заложники несколько человек. Сумма предполагаемого ущерба не уточняется, передает ТАСС.

30 ноября сообщалось, что на юго-западе Москвы двое злоумышленников, вооруженных пистолетом, напали на мужчину и отобрали у него сумку с сотней тысяч долларов. По словам потерпевшего, разбойное нападение произошло на Литовском бульваре на выходе из отделения банка.