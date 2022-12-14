«Америке нужен супергерой»: Трамп пообещал сделать «важное объявление» 15 декабря

Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Бывший президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social видеообращение, в котором предстал в образе супергероя и анонсировал «важное объявление», которое он планирует сделать 15 декабря.

— Америке нужен супергерой, — заявил политик в видеоролике.

После этих слов в кадре появляется изображение Трампа, стоящего на фоне золотой надписи с его именем. Глаза политика испускают лучи света, а затем он разрывает рубашку, под которой оказывается красный рельефный костюм супергероя с буквой «Т».

Следом за этим в видеоролике появляется анонс некоего важного заявления, которое планирует сделать американский политик.

До этого рэпер Канье Уэст, участвовавший в президентских выборах в США в 2020 году, рассказал о недавней встрече с Трампом. Артист обсудил с ним намерение снова выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что преклонный возраст может помешать Трампу вновь стать главой государства.