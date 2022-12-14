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В Москве с начала 2022 года возвели 50 жилых домов по реновации

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
В Москве с начала 2022 года возвели 50 жилых домов по реновации
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

С начала текущего года в Москве возвели 50 жилых домов по программе реновации. Об этом в среду, 14 декабря, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Больше всего новостроек возведено в ЮЗАО и САО — по семь. В 11 районах столицы в этом году построены первые дома по программе реновации. Например, в ЦАО — в районах Красносельский и Таганский, в Новой Москве — в поселениях Десеновском и Рязановском, — заявил он.

По словам Загрутдинова, в столичных районах Выхино-Жулебино, Новопеределкино, Коптево, Восточном, Отрадном, Лефортово и Ломоносовском в этом году появились первые новостройки по реновации.

На данный момент одновременно в проектировании и строительстве находится 7,2 миллиона квадратных метров жилья, в процессе стройки — 165 объектов. Наиболее активно идут работы на востоке Москвы.

В настоящее время там одновременно строят свыше 30 объектов жилой недвижимости площадью порядка 600 тысяч квадратных метров, говорится на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

8 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в промзоне «Братцево» в Войковском районе появится современный жилой квартал по программе комплексного развития территорий. В новом квартале по КРТ будут проживать 6,5 тысячи человек.

Строительство Москва Рафик Загрутдинов Реновация
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