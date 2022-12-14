Богомаз сообщил об обстреле ВСУ города Клинцы в Брянской области

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле города Клинцы со стороны ВСУ.

— Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты, — сказал он.

Глава региона добавил, что, по его сведениям, выпущенные с украинской стороны снаряды были сбиты системами ПВО. В результате падения обломков ракеты было повреждено энергоснабжение населенного пункта Ардонь. Потребителей переключат на другую линию сразу же после того, как специалисты получат доступ к ремонту электросетей, написал Богомаз в Telegram-канале.

30 ноября Богомаз рассказал, что в Суражском районе Брянской области горели резервуары с нефтепродуктами. Тогда на месте происшествия работали пожарно-спасательные бригады.

Общая площадь самого возгорания составила 1800 квадратных метров. К ликвидации пожара было привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.