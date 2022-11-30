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Губернатор Брянской области Богомаз заявил о пожаре в резервуарах с нефтепродуктами

Араз Салехов
Происшествия
Губернатор Брянской области Богомаз заявил о пожаре в резервуарах с нефтепродуктами
Фото: Пресс-служба Совфеда

В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, — отметил он.

Глава региона в своем Telegram-канале добавил, что на данном этапе уточняется информация о пострадавших.

В четверг, 10 ноября, Богомаз сообщил, что неизвестные подорвали опору ЛЭП в Брянской области. По его словам, электроснабжение района было переведено на резервную линию. Это было необходимо, поскольку в тот момент специалисты восстанавливали поврежденные линии.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона украинскими войсками. Глава региона уточнил, что в общей сложности зафиксировано 11 прилетов, один из которых пришелся по объекту энергоснабжения региона.

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