Губернатор Брянской области Богомаз заявил о пожаре в резервуарах с нефтепродуктами

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Суражском районе Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 квадратных метров. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд, — отметил он.

Глава региона в своем Telegram-канале добавил, что на данном этапе уточняется информация о пострадавших.

В четверг, 10 ноября, Богомаз сообщил, что неизвестные подорвали опору ЛЭП в Брянской области. По его словам, электроснабжение района было переведено на резервную линию. Это было необходимо, поскольку в тот момент специалисты восстанавливали поврежденные линии.

Накануне губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле региона украинскими войсками. Глава региона уточнил, что в общей сложности зафиксировано 11 прилетов, один из которых пришелся по объекту энергоснабжения региона.