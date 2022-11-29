Старовойт: Два района Курской области остались без электричества из-за обстрела ВСУ

Фото: adm.rkursk.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт вечером во вторник, 29 ноября, сообщил об обстреле региона украинскими войсками. По его словам, всего зафиксировано «11 прилетов», один из которых пришелся по объекту энергоснабжения региона.

— Частично обесточены Суджанский и Кореневский районы Курской области, — написал Старовойт на своем канале в Telegram.

До этого об обстреле населенных пунктов Муром, Шебекино и Новая Таволжанка сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела имеются незначительные повреждения в ряде частных домов, а в Новой Таволжанке повреждена кровля одного из предприятий. Кроме того были зафиксированы повреждения газопровода и линии электропередач.

15 ноября стало известно, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел, в результате два человека погибли.

1 ноября приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны Украины. При этом губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате никто не пострадал.