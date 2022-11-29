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Губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа

Евгений Жуков
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Губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекинского округа
Фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах Шебекинского округа со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 29 ноября.

По его словам, прилеты были зафиксированы в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Гладков также добавил, что пострадавших среди населения нет.

При этом имеются незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях. Так, в населенном пункте Новая Таволжанка была повреждена кровля на одном из предприятий. Также были обнаружены повреждения газопровода и линии электропередач, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Специалисты аварийных служб на данный момент занимаются устранением возникших неисправностей. Помимо этого, глава региона рассказал о продолжении подомового обхода территорий.

15 ноября стало известно, что город Шебекино Белгородской области попал под обстрел, в результате два человека погибли.

1 ноября приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны Украины. При этом губернатор Роман Старовойт уточнил, что в результате никто не пострадал.

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