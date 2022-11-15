Два человека погибли при обстреле города в Белгородской области

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Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел. Два человека погибли. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Бригады скорой медицинской помощи отправлены на место. Глава округа и оперативные службы продолжают подомовой обход территории, — написал он в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, еще три человека пострадали при обстреле города.

До этого Гладков сообщил, что несколько приграничных сел региона попали под обстрел ВСУ. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, но появились некоторые проблемы с электроснабжением.

1 ноября приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны Украины. При этом Роман Старовойт уточнил, что в результате никто не пострадал.

Пленный офицер ВСУ рассказал, что правительство Украины планировало забросить на территорию России диверсантов для ударов по инфраструктуре. Он отметил, что украинские диверсанты должны были организовать теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях.