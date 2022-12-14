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ФРС США увеличила базовую ставку на 50 базисных пунктов

Александр Афонин
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ФРС США увеличила базовую ставку на 50 базисных пунктов
Фото: Unsplash

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 50 базисных пунктов — до 4,25–4,50 процента. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора в среду, 14 декабря.

— Комитет (по операциям на открытом рынке — прим. «ВМ») стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне двух процентов в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 4,25–4,50 процента, — говорится в сообщении.

Решение об увеличение базовой ставки было принято по итогам двухдневного ноябрьского заседания. За поддержку инициативы проголосовали все члены комитета.

Помимо этого, ФРС приняла решение о сокращении собственных запасов казначейских ценных бумаг. Аналогичная мера будет применена в отношении ценных бумаг, которые обеспечиваются закладными, передает ТАСС.

До этого глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила о существовании риска рецессий в американской экономике в следующем году. Однако, по ее словам, такого развития событий можно избежать.

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