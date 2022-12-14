Антикоррупционный суд Украины изъял все имущество Януковича

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал у бывшего президента страны Виктора Януковича все имущество в пользу государства. Об этом в среду, 14 декабря, сообщили в пресс-службе украинского Центра противодействия коррупции.

— ВАКС конфисковал у Януковича все имущество, в частности резиденцию в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей, — говорится в сообщении.

Иск об изъятии имущества экс-президента был подан сотрудниками Министерства юстиции Украины. Решение суда может быть обжаловано в апелляционной палате в течение пяти дней со дня его оглашения, передает ТАСС.

До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если Запад на основании «высосанного вражескими странами из известного места» решения Генассамблеи ООН начнет «воровать» активы России, то у страны не останется выбора, кроме как изъять в пользу государства активы частных иностранных инвесторов. Он также назвал решение Генассамблеи ООН настолько беззаконным, «что просто тушите свет».