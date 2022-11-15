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Медведев назвал последствия конфискации активов России

Георгий Соланович
В мире
Медведев назвал последствия конфискации активов России
Фото: er.ru

Если Запад на основании «высосанного вражескими странами из известного места» решения Генассамблеи ООН начнет «воровать» активы России, то у страны не останется выбора, кроме как изъять в пользу государства активы частных иностранных инвесторов. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев во вторник, 15 ноября.

— Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких (вражеских — прим. «ВМ») стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их (денег и прочих ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 миллиардов долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России, — написал Медведев в Telegram-канале.

Он также назвал решение Генассамблеи ООН настолько беззаконным, «что просто тушите свет». И свет, подчеркнул Медведев, «тушат на следующий день».

15 ноября ряд регионов Украины лишился электричества. Так, в Киеве без света осталась половина жителей города.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране критическая. Он добавил, что в Киеве в настоящее время вводят специальные графики аварийных отключений.

Дмитрий Медведев ООН Россия
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