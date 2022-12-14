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Twitch проверят на предмет рекламы наркотиков

Егор Провоторов
Общество
Twitch проверят на предмет рекламы наркотиков
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Лига безопасного интернета (ЛБИ) направила обращения в Министерство внутренних дел (МВД) и Роскомнадзор с просьбой проверить стриминговую платформу Twitch на предмет рекламы наркотических веществ. Об этом в среду, 14 декабря, сообщила директор организации Екатерина Мизулина.

По ее словам, ЛБИ попросила органы правопорядка провести проверку в связи с выходом трансляции на вышеуказанной платформе, в которой содержалась реклама магазина по продаже наркотиков.

— Эта трансляция вызвала серьезное негодование у блогерского сообщества, — заметила Мизулина на своем канале в Telegram.

Помимо этого, организация обратилась в Роскомнадзор с просьбой предотвратить использование Twitch для совершения преступлений и пресечь дальнейшее распространение материалов, противоречащих закону.

В середине июня Екатерина Мизулина в своей колонке на сайте «Вечерней Москвы» написала, что с момента начала специальной военной операции Лига безопасного интернета ведет мониторинг и исследование информационной атаки против России. К работе привлечена большая группа экспертов и специалистов.

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