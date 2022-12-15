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Приметы и советы

Народный календарь. Что лучше не делать беременным 18 декабря

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Что лучше не делать беременным 18 декабря
Фото: Pixabay

Православная церковь 18 декабря почитает память святого Саввы. Древние славяне отмечали 18 декабря Саввин день, на протяжении которого было не принято ходить по гостям

Беременным в этот день мыть голову нельзя, иначе у ребенка будет плохая память.

Согласно поверью, в этот день нельзя ругаться людям, держащим лошадей, иначе это дурно скажется на скотине. Еще верили, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой жить счастливо до конца дней.

Приметы погоды:

Если за окном мороз, а белки свои дупла покидают и на землю спускаются, то будет оттепель.

Услышать пение снегиря – к снежным заносам и вьюге.

Если на замерзших окнах снег потихоньку тает, то скоро потеплеет.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что лучше не делать беременным 18 декабря

Именины отмечают: Савва, Гурий, Геннадий, Анастасий, Захар, Илья, Сергей

Православие Беременность Народный календарь
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