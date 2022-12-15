Народный календарь. Что лучше не делать беременным 18 декабря

Православная церковь 18 декабря почитает память святого Саввы. Древние славяне отмечали 18 декабря Саввин день, на протяжении которого было не принято ходить по гостям
Беременным в этот день мыть голову нельзя, иначе у ребенка будет плохая память.
Согласно поверью, в этот день нельзя ругаться людям, держащим лошадей, иначе это дурно скажется на скотине. Еще верили, что тот, кто в этот день посватается, будет с любимой жить счастливо до конца дней.
Приметы погоды:
Если за окном мороз, а белки свои дупла покидают и на землю спускаются, то будет оттепель.
Услышать пение снегиря – к снежным заносам и вьюге.
Если на замерзших окнах снег потихоньку тает, то скоро потеплеет.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Савва, Гурий, Геннадий, Анастасий, Захар, Илья, Сергей