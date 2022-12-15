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Сборная Франции по футболу обыграла команду Марокко и вышла в финал ЧМ-2022

Егор Провоторов
Спорт
Сборная Франции по футболу обыграла команду Марокко и вышла в финал ЧМ-2022
Фото: shutterstock

Сборная Франции по футболу оказалась сильнее национальной команды Марокко (2:0) во втором полуфинале чемпионата мира в Катаре и пробилась в финал состязаний, где встретится со сборной Аргентины.

Первый мяч во встрече был забит уже на пятой минуте. Его автором стал крайний защитник французской команды Тео Эрнандес. Со счетом 1:0 команды ушли на перерыв.

Во второй половине игры команда с африканского континента много владела мячом и пыталась вскрыть оборону соперника. А на контратаке французы удвоили преимущество. После удара Килиана Мбаппе на 80-й минуте мяч отрикошетил в сторону Рандаля Коло Муани, который только вышел на замену. Первым касанием во встрече игрок установил окончательный счет во встрече.

Теперь в субботу, 17 декабря, в матче за третье место на мундиале сразятся сборные Хорватии и Марокко. В воскресенье же состоится финал, где за главный трофей поборются национальные команды Франции и Аргентины.

Накануне аргентинцы со счетом 3:0 разгромили хорватов и пробились в финал чемпионата мира по футболу.

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