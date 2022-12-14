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Аргентина разгромила команду Хорватии и вышла в финал чемпионата мира по футболу

Юлия Курганова
Спорт
Аргентина разгромила команду Хорватии и вышла в финал чемпионата мира по футболу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сборная Аргентины одержала победу над командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре.

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу аргентинцев, в составе которых дубль оформил Хулиан Альварес (39-я и 69-я минуты), а также гол забил Лионель Месси (34, с пенальти).

Команда Аргентины вышла в финал турнира в Катаре, где сыграет 18 декабря с победителем встречи между командами Марокко и Франции.

11 декабря сборная Франции в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре оказалась сильнее Англии и пробилась в 1/2 финала состязаний, где сыграет против команды Марокко.

«Трехцветные» смогли открыть счет на 17-й минуте встречи. Атакующий хавбек Антуан Гризманн отдал голевую передачу на полузащитника Орельена Тчуамени, который решился на мощный удар с 25 метров. Через восемь минут арбитры встречи не назначили пенальти за фол на нападающем англичан Гарри Кейне после просмотра видеоповторов.

Футбол Аргентина Хорватия Чемпионат мира по футболу
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