Минздрав рассчитывает вести регистр пациентов с инфекционными заболеваниями

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Минздрав России рассчитывает вести федеральный регистр пациентов с инфекционными заболеваниями для персонифицированного учета граждан, в том числе больных с хроническими вирусными гепатитами, сообщили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий документ был опубликован в среду, 14 декабря, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Регистр будет вестись в вертикально интегрированной медицинской информационной системе «Инфекционные заболевания» (ВИМИС).

Данный проект направлен на повышение эффективности оказания медицинской помощи российским гражданам с инфекционными заболеваниями, уточнили в пресс-службе.

Ведение регистра позволит обеспечить контроль за качеством и доступностью оказания медпомощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Помимо этого, при его помощи будет возможно проводить анализ соблюдения медицинскими организациями порядков и стандартов оказания медпомощи, а также применения клинических рекомендаций, отметили в Минздраве.

Накануне Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ опубликовал список слов, недопустимых для врачей при разговоре с пациентом.