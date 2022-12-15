Ирина Винер назвала Ляйсан Утяшеву «слабаком»

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Известная ныне телеведущая Ляйсан Утяшева является к тому же многократной победительницей российских и международных состязаний по художественной гимнастике. Однако несмотря на все свои достижения, в какой-то момент она проявила слабость и завершила карьеру. Таким мнением поделилась президент Всероссийской федерации этого вида спорта, главный тренер сборной России Ирина Винер в программе «Легенда».

По ее словам, спортсменку «без конца гладили по головке» и захваливали. Такое отношение сделало Утяшеву «слабаком», а когда появилось осознание, что она не самая лучшая, знаменитая теперь теледива приняла решение уйти из большого спорта.

— Когда она еще не тренировалась в сборной, мама ее говорила: «Только если вы будете ее тренировать, она придет к вам!». А потом, когда она пришла и увидела, что она не самая лучшая, она уже не могла ничего с собой сделать, — рассказала Ирина Винер, ее слова приводит ФАН.

В июне Утяшева рассказала о том, как ей удается сохранять идеальные параметры тела. По словам телеведущей, она могла бы весить сейчас на 32 килограмма больше, однако вовремя убрала сахар из своего рациона.