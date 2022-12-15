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Ирина Винер назвала Ляйсан Утяшеву «слабаком»

Егор Провоторов
Спорт
Ирина Винер назвала Ляйсан Утяшеву «слабаком»
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Известная ныне телеведущая Ляйсан Утяшева является к тому же многократной победительницей российских и международных состязаний по художественной гимнастике. Однако несмотря на все свои достижения, в какой-то момент она проявила слабость и завершила карьеру. Таким мнением поделилась президент Всероссийской федерации этого вида спорта, главный тренер сборной России Ирина Винер в программе «Легенда».

По ее словам, спортсменку «без конца гладили по головке» и захваливали. Такое отношение сделало Утяшеву «слабаком», а когда появилось осознание, что она не самая лучшая, знаменитая теперь теледива приняла решение уйти из большого спорта.

— Когда она еще не тренировалась в сборной, мама ее говорила: «Только если вы будете ее тренировать, она придет к вам!». А потом, когда она пришла и увидела, что она не самая лучшая, она уже не могла ничего с собой сделать, — рассказала Ирина Винер, ее слова приводит ФАН.

В июне Утяшева рассказала о том, как ей удается сохранять идеальные параметры тела. По словам телеведущей, она могла бы весить сейчас на 32 килограмма больше, однако вовремя убрала сахар из своего рациона.

Спорт Художественная гимнастика Ляйсан Утяшева Ирина Винер-Усманова
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