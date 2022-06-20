«Могла бы быть плюс 32 кило»: Ляйсан Утяшева раскрыла секрет стройности

Фото: Youtube / Ляйсан Утяшева

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о том, как ей удается сохранять идеальные параметры.

— Я могла бы сейчас быть плюс 32 кило. В первую очередь я поняла, что мне нужно убрать промышленный сахар. Я вычленила своего врага. После этого вес пошел вниз. Да, я гимнастка, да, были травмы, но тогда помогала молодость. А когда ты мама двух деток, это идет не так быстро. Ты ставишь себе план: пробежать 6 километров, не поужинать, сходить в сауну. Да, эти средства работают, ты сдуваешься на 2–3 килограмма, а потом они снова прилепляются. И второе — это мучное. Ломка будет, но пищевая привычка сформируется за 21 день, — рассказала Ляйсан в новом выпуске на YouTube-канале «Дерзкая готовка».

Спортсменка поделилась, что особенно тяжело сохранять режим питания во время отпуска, когда ее супруг Павел Воля «ест 12 часов почти без остановки». Чтобы сдерживать себя, Утяшева придумала действенный способ:

— Я себе отрезала путь назад брендовыми дорогими вещами. Нелегко мне это далось, потому что я очень экономный человек. Я из советской семьи, где все было экономно. Еще на холодильник я налепила фотографию, где я в плюс 32 килограмма лишнего веса. Зрелище не для слабонервных!

В рацион гимнастки входят крупы, батат, овощи, зелень, финики и белковые продукты. Кроме того, спортсменка каждый день натощак выпивает стакан теплой воды с куркумой и лимоном.

В одном из интервью Ляйсан Утяшева поделилась подробностями своего детства. Выяснилось, что когда она была маленькой, ее похитили и вывезли в другой город из-за бизнеса отца.