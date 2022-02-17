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Ляйсан Утяшева рассказала о своем похищении из-за бизнеса отца

Анна Михалюк

Общество
Ляйсан Утяшева рассказала о своем похищении из-за бизнеса отца
Фото: Youtube / А поговорить?

Художественная гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о том, как в детстве ее похитили из-за бизнеса папы.

Маленькую Ляйсан на машине привез один водитель, а забрал другой.

— Я спросила: «А где Сережа?». Мне отвечают, что Сереже плохо стало. И я вижу, что мы выезжаем за Волгоград, и спрашиваю, куда мы едем. Мне говорят: «К папе». А я ни разу у папы в офисе не была, поэтому мне можно было рассказывать что угодно, — рассказала Утяшева в новом выпуске программы «А, поговорить?» на YouTube.

Ляйсан привезли в деревню, где сказали сидеть и ждать, пока не приедет отец. Чтобы показать мужчине, что девочка находится в заложниках, ей обстригли косу:

— Я не поняла, зачем это нужно, но косичку обстригли. Потом мне дали поесть. Я поела гречку. Потом зашла женщина в возрасте и указала на окошко. Я поняла, что могу сбежать. Спасибо гимнастике: я залезла в форточку, спрыгнула и побежала. На дороге остановился человек на фуре, спросил, куда мне нужно. Я назвала улицу и сказала, что в Волгоград. Оказалось, что меня уже под Воронеж увезли.

Отец Ляйсан, по ее словам, был абьюзером и периодически приходил домой нетрезвым, устраивал скандалы и даже поднимал на ее маму руку. В результате родители развелись, когда гимнастка была маленькой.

Звездный астролог Ирина Чукреева разобрала гороскопы артиста Павла Воли и его жены, гимнастки Ляйсан Утяшевой и рассказала, сколько продлится их союз.

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