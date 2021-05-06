«Ничто не вечно»: звездный астролог рассказала о паре Ляйсан Утяшевой и Павла Воли

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Звездный астролог Ирина Чукреева разобрала гороскопы артиста Павла Воли и его жены, гимнастки Ляйсан Утяшевой. Она заявила, что это одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

— Павел Воля — Рыбы по гороскопу. Луна у него в Весах, соответственно, мир без партнера не мил, без пары, без брака. Именно из-за этого он так сильно любит свою жену. Солнце в Рыбе, он душевный и творческий, а наши женщины думают, что он идеальный мужчина. Был бы идеальным, если бы не его Венера в Водолее. Это «сегодня я хочу замуж, а завтра — семечек», — заявила астролог.

По ее словам, такие люди могут менять эмоции кардинально, «поэтому ничто не вечно», и это надо помнить людям, у которых Венера в Водолее.

— Нужно понимать, что Ляйсан — Рак, Меркурий и Марс у нее в Раке. Она заточена на семью, интровертна, закрыта, не пускает в свой ближний круг «левых» людей. Луна в Скорпионе еще сильнее закрывает ее от социума. Она молодец, с такой Луной она могла бы сидеть дома и бояться вести прямые эфиры, — пояснила Чукреева на своем YouTube-канале.

Астролог считает, что у них отношения матери и сына, а Ляйсан очень требовательна.

— Она не друг, а мать. Она делает пирожки и рулит их миром. Паша что-нибудь скажет, а ей не понравится, и она начнет его воспитывать, нормальные они люди, ссорятся, как и мы, между ними много гармоничных аспектов, — подытожила астролог.

Чукреева подчеркнула, что дети воспринимают папу как мягкого человека, с которым здорово играть, а как только приходит мама, «все веселье пропадает».

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