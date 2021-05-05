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«Моя девочка»: Утяшева показала редкие снимки дочери в честь ее дня рождения
Фото: instagram.com/liasanutiasheva

«Моя девочка»: Утяшева показала редкие снимки дочери в честь ее дня рождения

Анастасия Прохорова

Звезды

Прославленная гимнастка Ляйсан Утяшева показала редкие фотографии своей 6-летней дочери Софии в честь ее дня рождения. Семейным архивом она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Утяшева сделала видео, куда вошло большое количество фотографий из семейного архива, включая снимки любимой дочки, тем самым поздравив Софию с днем рождения.

— Я каждый день думаю о том, как бы не испортить... К своим 6 ты ставишь нас в тупик своим талантом, обаянием во всем! Мудрая не по годам... Моя девочка, — подписала звезда.

В ролик вошли фотографии новорожденной дочери, серия фотографий наследницы с супругом Утяшевой Павлом Волей, а также снимки с отдыха.

Поклонники звезды оставили в комментариях свои поздравления, подчеркнув, что видео их очень растрогало: «Очень трогательно»; «Как трогательно ! С днем рождения»; «У меня слезки! С Днем рождения малышку».

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дочь«семейное фото»Ляйсан Утяшева
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