Павел Воля рассказал, какой экстремальный подарок готовит жене ко дню рождения

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Бессменный участник «Камеди Клаб» Павел Воля в эфире телеканала ТНТ признался, что готовит достойный ответный подарок жене Ляйсан Утяшевой, которая презентовала юмористу на день рождения прыжок с парашютом в Дубае.

По словам супруга спортсменки, которой 28 июня исполнится 36 лет, ей предстоит не менее захватывающее приключение.

— Я на всю страну хочу заявить. Для своей супруги записываю это. Я никогда не подарю Ляйсан прыжок с парашютом. Потому что, во-первых, я люблю ее по-настоящему. Но на самом деле у нее тоже скоро день рождения. Я для нее приготовил сюрприз. Никаких парашютов, Ляся. На Бали погружение с акулами. Шикарная тема. Я нашел, — рассказал шоумен.

Он обратил внимание, что супруга будет нырять к акулам в сопровождении балийца, у которого имеется соответствующая лицензия. При этом на ней не будет шлема и акваланга, а лишь «тряпочка и с билетиком». В случае нападения хищников он посоветовал Ляйсан плыть в стороны сетки, которая будет установлена под водой.

В заключение выступления артист пожелал зрителям ценить своих любимых и наслаждаться жизнью, сообщает Teleprogramma.pro.

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