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Кудрявцева рассказала о позвонивших ей мошенниках
Фото: instagram.com/leratv

Кудрявцева рассказала о позвонивших ей мошенниках

Анастасия Колоскова

Звезды

Известная телеведущая Лера Кудрявцева получила звонок от мошенников, которые представились сотрудниками Сбербанка. Об этом знаменитость рассказала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

На кадрах телеведущая выходит из помещения банка, где она побывала для того, чтобы передать в службу охраны телефонный номер, с которого ей звонили мошенники под видом сотрудников кредитной организации и просили совершить определенные действия.

— Честно, просто надоели. Естественно, этот телефон сейчас я скинула в службу охраны Сбербанка. Это какой-то бред. Мне дико жалко стариков, которые попадаются на это, — в сердцах высказалась Кудрявцева.

Ранее российская певица Елена Темникова предупредила подписчиков в своем Instagram-аккаунте о том, что от ее имени действуют мошенники, которые просят деньги на различные нужды или якобы продают рекламу.

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мошенникиЛера Кудрявцева«Инстаграм»
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