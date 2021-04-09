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Братья Запашные рассказали, в чем каждый из них лучше другого
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Братья Запашные рассказали, в чем каждый из них лучше другого

Анастасия Колоскова

Звезды

Представители известной цирковой династии Эдгард и Аскольд Запашные стали героями телепередачи «101 вопрос взрослому» на Первом канале. Одна из юных зрительниц попросила артистов ответить на вопрос, в чем каждый из братьев лучше другого.

Соответствующий отрывок из передачи Запашные опубликовали на своей странице в Instagram.

Первым на вопрос ответил младший брат.

— Наверное, мой брат лучше меня в первую очередь в решимости. Он очень любит стремительные результаты. Он любит, чтобы все было четко, жестко, и это хорошее качество для руководителя. Он директор цирка, а я художественный руководитель. Он выше меня по должности, и я ему чуть-чуть в этом завидую, — пояснил Аскольд.

В свою очередь Эдгард Запашный на вопрос о том, в чем же родной брат лучше него, безапелляционно заявил: «Ни в чем», вызвав смех и овации зала.

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Братья ЗапашныеЭдгард ЗапашныйАскольд Запашный
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