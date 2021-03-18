Эдгард Запашный поделился с поклонниками трогательным фото с собакой

Фото: instagram.com/zapashny.ru

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный поделился с поклонниками милым снимком с собакой. Фото он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Запашный сидит за рулем своего автомобиля. На пассажирском сиденье расположился его пес по кличке Ральф.

— Наконец-то я спокойно делаю селфи за рулем, так как полностью доверяю Ральфу, — подписал артист.

Поклонникам понравился домашний питомец звезды. Многие отметили, что с таким другом Запашному действительно нечего бояться.

«Да и правда, с ним чего бояться»; «Какой у вас классный друг»; «Какой Ральф красавец, у нас тоже когда-то была восточно-европейская овчарка», — написали в комментариях.

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