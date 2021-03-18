Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Но это не точно»: Седокова решила держать Великий пост
Фото: Youtube / Василий Конов

«Но это не точно»: Седокова решила держать Великий пост

Никита Абрамов

Звезды

Российская певица Анна Седокова решила держать Великий пост. О своем отказе от алкоголя и злоупотребления едой артистка написала в микроблоге.

— Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно, и навсегда, — рассказала поклонникам Седокова.

По ее словам, она честно держит пост уже четыре дня.

Подписчики решили поддержать звезду в комментариях.

«Пост — это невероятное время! Я очень его люблю»; «Вы большая умничка»; «Спасибо за мотивацию»; «Это очень хорошо, Аня! А у меня все не хватает силы воли»; «Восхищаюсь и горжусь»; «Молодец. Пробуй, Бог в помощь!», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Седоковой.

Читайте также: Анна Седокова с возмущением ушла из студии шоу «Сегодня вечером»

отказ от мясаАнна СедоковаВеликий пост
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте