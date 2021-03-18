«Но это не точно»: Седокова решила держать Великий пост
Российская певица Анна Седокова решила держать Великий пост. О своем отказе от алкоголя и злоупотребления едой артистка написала в микроблоге.
— Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно, и навсегда, — рассказала поклонникам Седокова.
По ее словам, она честно держит пост уже четыре дня.
Подписчики решили поддержать звезду в комментариях.
«Пост — это невероятное время! Я очень его люблю»; «Вы большая умничка»; «Спасибо за мотивацию»; «Это очень хорошо, Аня! А у меня все не хватает силы воли»; «Восхищаюсь и горжусь»; «Молодец. Пробуй, Бог в помощь!», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Седоковой.
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