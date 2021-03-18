«Но это не точно»: Седокова решила держать Великий пост

Фото: Youtube / Василий Конов

Российская певица Анна Седокова решила держать Великий пост. О своем отказе от алкоголя и злоупотребления едой артистка написала в микроблоге.

— Я больше не злоупотребляю едой и не пью. Еще 44 дня. Но это не точно. Возможно, и навсегда, — рассказала поклонникам Седокова.

По ее словам, она честно держит пост уже четыре дня.

Подписчики решили поддержать звезду в комментариях.

«Пост — это невероятное время! Я очень его люблю»; «Вы большая умничка»; «Спасибо за мотивацию»; «Это очень хорошо, Аня! А у меня все не хватает силы воли»; «Восхищаюсь и горжусь»; «Молодец. Пробуй, Бог в помощь!», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Седоковой.

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