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Анна Седокова с возмущением ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Фото: Youtube / Василий Конов

Анна Седокова с возмущением ушла из студии шоу «Сегодня вечером»

Никита Абрамов

Звезды

В эфире телепередачи «Сегодня вечером» телеведущий Максим Галкин и гости решили обсудить сюжет из личной жизни певицы Анны Седоковой.

Телеведущий продемонстрировал ролик, где обсуждались подробности брака Седоковой с футболистом Валентином Белькевичем, шоуменом Максимом Чернявским, а также роман с бизнесменом Артемом Комаровым.

Певица возмутилась после просмотра ролика.

— Достаточно предвзятый сюжет с посылом: она вышла замуж и сразу развелась. Да, кому-то повезло, он встретил любовь в 18 лет и прожил долго. Но у меня так не вышло. Формирование Золушки в моем случае, это бедная семья, отсутствие папы, мама пыталась нас прокормить. Все это отразилось на моих отношениях с мужчинами, — заявила Анна.

В ответ Галкин попытался перевести происходящее в шутку, однако Анна под аплодисменты вышла из студии.

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Максим ГалкинАнна Седоковаличная жизнь
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