«Просто сесть и послушать»: Седокова рассказала, благодаря чему нашла мужа

Фото: youtube.com / Василий Конов

Певица Анна Седокова призналась, что создать отношения с Янисом Тиммой ей помогло наставление жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анны. Об этом артистка рассказала в интервью.

Так, Семак посоветовала Седоковой быть для мужа не только советницей. По ее мнению, мужчинам часто тоже нужна поддержка.

— Лучший совет мне дала Аня Семак. Она сказала: «Знаешь, иногда мужу нужен не совет, а поддержка. Иногда просто нужно сесть и послушать». И, мне кажется, это самый главный дар, которым должна обладать жена спортсмена, — уточнила звезда.

Идея жены Семака была близка позиции Седоковой. Она призналась, что всегда хотела быть для любимого мужчины «и психологом, и другом, и любовницей». По словам певицы, у нее было точное убеждение, что она встретит такого человека, как Янис Тимма.

Сам спортсмен рассказал, что еще в первую встречу увидел в Седоковой свою избранницу. Ему было понятно, что певица на все будет готова ради него.

— И я вижу, как она радуется, когда я прихожу домой после тренировки, когда у меня нет травм. Когда я себя чувствую хорошо — она тоже себя чувствует хорошо. Когда она себя чувствует хорошо — я себя чувствую хорошо, — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Поклонники узнали о романе Седоковой и Тимма осенью 2019 года. До этого пара скрывала свои отношения.

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