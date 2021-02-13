Бузова рассказала, как снова стать счастливой

Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками мыслями на тему разрыва романтических отношений и расставания.

Как написала Бузова в своем Instagram, чтобы снова стать счастливой, «нужно, в первую очередь, избавиться от боли».

Певица выразила надежду, что в этом ее поклонникам поможет новая песня «Грустный трек». Бузова также предложила подписчикам рассказать, какая строчка композиции больше всего запала в душу.

Подписчики Бузовой разошлись во мнениях относительно новой песни. Одни высказали звезде слова поддержки, другие скептически предположили, что певица решила «хайпануть» на теме расставания.

Ранее Бузова заявила, что рассталась с блогером Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

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Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Колонка обозревателя «ВМ» Анастасии Заводовской:

Эта звезда особенно ярко засияла на небосклоне отечественного шоубиза уже намного позже «Дома-2», где зрители впервые увидели белокурую ранимую барышню. Наверное, именно там, на так называемой стройке любви, она уловила важный секрет популярности: больше всего аудитория любит твои страдания (далее…).

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