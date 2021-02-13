Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бузова рассказала, как снова стать счастливой
Фото: instagram.com/buzova86

Бузова рассказала, как снова стать счастливой

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками мыслями на тему разрыва романтических отношений и расставания.

Как написала Бузова в своем Instagram, чтобы снова стать счастливой, «нужно, в первую очередь, избавиться от боли».

Певица выразила надежду, что в этом ее поклонникам поможет новая песня «Грустный трек». Бузова также предложила подписчикам рассказать, какая строчка композиции больше всего запала в душу.

Подписчики Бузовой разошлись во мнениях относительно новой песни. Одни высказали звезде слова поддержки, другие скептически предположили, что певица решила «хайпануть» на теме расставания.

Ранее Бузова заявила, что рассталась с блогером Давидом Манукяном, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял певице. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Уроки расставаний от Ольги Бузовой

Колонка обозревателя «ВМ» Анастасии Заводовской:

Эта звезда особенно ярко засияла на небосклоне отечественного шоубиза уже намного позже «Дома-2», где зрители впервые увидели белокурую ранимую барышню. Наверное, именно там, на так называемой стройке любви, она уловила важный секрет популярности: больше всего аудитория любит твои страдания (далее…).

Читайте также: Поклонники Бузовой и Давы предположили, что они не расстались

расставаниеОльга Бузовасекрет счастья
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как выбрать хорошую машину... и женщину

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт по требованию появится в Москве

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Миссия невыполнима: отобрать смартфон у школьника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Миссия выполнима: научиться говорить ребенку нет

Владимир Григорьев
Владимир Григорьев

Выход из кризиса будет плавным

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не все кончается, поверь мне

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Книга — подарок на все времена

Все мнения
О проекте