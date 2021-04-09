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Елена Темникова предупредила о мошенниках, орудующих от ее имени
Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Елена Темникова предупредила о мошенниках, орудующих от ее имени

Анастасия Колоскова

Звезды

Российская певица Елена Темникова предупредила подписчиков в своем Instagram-аккаунте о том, что от ее имени действуют мошенники, которые просят деньги на различные нужды или якобы продают рекламу.

Исполнительница уточнила, что злоумышленники могут даже рассылать ее голосовые сообщения, которые скопированы из соцсетей артистки.

Темникова заверила, что сама никогда не обращается с предложениями о рекламе и не просит деньги в долг не при каких обстоятельствах.

Она призвала не попадаться на удочку мошенников и перепроверять поступающую информацию на официальных каналах связи.

Ранее Елена Темникова рассказала, как получить идеальный загар.

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