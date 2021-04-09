«Мы посланы друг другу Богом»: вдова Кобзона поделилась историей знакомства с ним

Фото: Геликон-опера

Во время концерта «Мгновения 70-х. Иосиф Кобзон», состоявшегося в Москве, вдова исполнителя Нелли Кобзон впервые рассказала удивительную историю их знакомства.

По словам Нелли Михайловны, судьба настойчиво сводила их с Иосифом Давыдовичем. Их история любви берет начало в далеком 1962 году. Тогда в городе Горьком, который в настоящее время носит название Нижний Новгород, Нелли впервые услышала песню Кобзона «А у нас во дворе». Композицию крутили на катке, где она еще девчонкой каталась со своей сестрой. Тогда Нелли поинтересовалась, кто поет эту песню, и впервые услышала имя Кобзона.

Нелли Михайловна вспомнила, что первая встреча с известным исполнителем произошла значительно позже.

— Потом, мне уже было 16 лет, мы гуляем с мамой и братом по набережной в Крыму, и тут такой шлейф: «Кобзон, Кобзон идет». Я его не заметила сразу, вертела головой и случайно столкнулась с ним! Он на меня посмотрел и улыбнулся. Я опять запомнила. Сам Кобзон в то время был богом и царем, но наши пути вновь разошлись! — рассказала вдова исполнителя.

Их следующая встреча состоялась в Москве у общих друзей. Тогда молодые люди были представлены друг другу и после этого уже не расставались.

Нелли призналась, что Кобзон был ее судьбой и любовью всей жизни.

— Мы были посланы друг другу Богом. Я очень счастливая женщина, ведь мне встретился такой человек, — цитирует Нелии Кобзон МК.

Иосиф и Нелли Кобзон были счастливы в браке в течение 47 лет, вплоть до смерти певца.

Напомним, певец скончался 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

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