Елена Кондулайнен пропала после перенесенного инсульта

Фото: youtube.com / Олеся Фоминых

Российская актриса Елена Кондулайнен перенесла инсульт летом прошлого года. Ей приходится проходить длительную реабилитацию. Кадры с женщиной, похожей на артистку, показали в программе «Ты не поверишь». Она прятала лицо и передвигалась на ходунках.

Некоторые поклонники звезды убеждены, что это действительно Елена Кондулайнен. В частности, заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский заявил, что актриса перестала отвечать на телефонные звонки. Общественность была обеспокоена ее состоянием.

Выяснилось, что за Кондулайнен ухаживают сиделка и ее сын, сообщает сайт KP.RU. Ей помогают восстановить речь.

Ранее подруга Елены Кондулайнен рассказала, как актриса восстанавливается после инсульта.

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