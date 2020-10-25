«Никто не пришел к ней»: коллега Кондулайнен назвала причину инсульта актрисы

Сейчас Елена Кондулайнен восстанавливается после инсульта / Фото: youtube.com/Олеся Фоминых - Гипноз

У актрисы Елена Кондулайнен в июле случился инсульт. Ей стало плохо в одном московском ресторане. Сейчас артистка восстанавливается, но пока передвигается только с помощью ходунков. Коллега знаменитости, актриса Любовь Руденко, считает, что причиной инсульта артистки стали сильные переживания из-за неудавшегося творческого вечера.

— Лена очень эмоциональный и тонкий человек. Спровоцировать инсульт могла ситуация, когда она хотела собрать народ на свой творческий вечер, и никто не пришел. Для Лены это было сильным стрессом, у нее была душевная травма, — рассказала актриса в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Врач в студии отметил, что этот случай, действительно, мог стать причиной инсульта Кондулайнен. Он добавил, что у 62-летней актрисы есть большие шансы на полное восстановление, так как у нее совсем не нарушена речь.

Читайте также: Борисова предостерегла Кондулайнен от судьбы Легкоступовой