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Елена Темникова рассказала, как получить идеальный загар
Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Елена Темникова рассказала, как получить идеальный загар

Юлия Павлушова

Звезды

Российская певица Елена Темникова поделилась с подписчиками в Instagram секретами идеального загара. Для этого девушка рекомендует составить правильный рацион.

Речь идет об употреблении продуктов, которые помогают коже лучше вырабатывать меланин — этот природный пигмент защищает ее от УФ-излучения. Он содержится в рисе, бананах, финиках, фасоли и миндале.

— Все знают о вреде солнечных лучей для кожи, но для меня отпуск без загара — не отпуск, — написала девушка.

Хорошему загару способствует бета-каротин. Он содержится в моркови. Питают кожу сливочные и растительные масла — в них много витамина Е. Помидоры богаты другим антиоксидантом, полезным для солнечных ванн — ликопином. Есть это вещество и в арбузе.

Ранее звездный инструктор по фитнесу назвала способ похудеть без спорта и диет.

Читайте также: Главный диетолог Москвы развеяла миф о «женских» и «мужских» продуктах

диетаЕлена Темниковазагар
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