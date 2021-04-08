Елена Темникова рассказала, как получить идеальный загар

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Российская певица Елена Темникова поделилась с подписчиками в Instagram секретами идеального загара. Для этого девушка рекомендует составить правильный рацион.

Речь идет об употреблении продуктов, которые помогают коже лучше вырабатывать меланин — этот природный пигмент защищает ее от УФ-излучения. Он содержится в рисе, бананах, финиках, фасоли и миндале.

— Все знают о вреде солнечных лучей для кожи, но для меня отпуск без загара — не отпуск, — написала девушка.

Хорошему загару способствует бета-каротин. Он содержится в моркови. Питают кожу сливочные и растительные масла — в них много витамина Е. Помидоры богаты другим антиоксидантом, полезным для солнечных ванн — ликопином. Есть это вещество и в арбузе.

Ранее звездный инструктор по фитнесу назвала способ похудеть без спорта и диет.

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