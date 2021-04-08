Звездный инструктор по фитнесу назвала способ похудеть без спорта и диет

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Звездный фитнес-инструктор, автор трех запатентованных методик дыхания Марина Корпан в интервью Елене Ханге назвала способ похудеть без спорта и диет. По ее словам, с помощью специальной дыхательной техники похудеть можно, но только в области живота.

— Если мы просто будем с вами дышать, то мы будем стройнеть только в одном месте, это живот. Если нужно убирать объемы, то нужны физические упражнения. Люди должны четко понять. Что если вы работаете на максимуме, то стройнеть вы не будете. Организм никогда не отдаст жир. Никогда! Когда вы во время любой физнагрузки начинаете задыхаться, организм дает сигнал, что ему не хватает кислорода, а похудение идет за счет кислорода, — пояснила эксперт.

Работа по избавлению от лишнего жира должна происходить без трудностей с дыханием.

— Жир никогда с потом не выходит. Наше тело живет по законам науки, а не логики. Самое главное – понять основу, убрать стереотип, что надо пахать, но мы не будем лежать на диване. Чтобы тело начало стройнеть, только когда организм начинает секретировать гормоны. Во время физической активности нужно создать некий стресс, чтобы выработались определенные гормоны-жиросжигатели. Это адреналин, норадреналин, тестостерон, кортизол. Тело способно худеть в определенных местах. Норадреналин может выделяться еще локально, — заявила Корпан.

Видео опубликовано на YouTube.

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