Врач перечислила лекарства, которые могут привести к лишнему весу

Фото: Youtube / Группа Красная площадь

Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, какие лекарства могут привести к появлению лишнего веса. Она подчеркнула, что сами по себе лекарства не вызывают ожирения, лишний вес люди набирают из-за еды. Но есть препараты, которые косвенно влияют на набор веса.

— Первая группа препаратов — стероидные гормоны. Они повышают вес за счет задержки жидкости. Если вы принимаете такие гормоны, тщательно следите за тем, что едите. Вторая группа препаратов — антидепрессанты. Они влияют на мозг, у него не остается сил на борьбу с весом. Силы на похудение должны быть у тела, нужен мозговой ресурс, а при приеме антидепрессантов силы снижаются, — заявила Малышева.

Она заявила, что важно соблюдать калорийность, употребляя не более 1200 калорий в сутки, и обязательно двигаться, ходить.

Третья группа препаратов — инсулин. Люди могут испытывать постоянный голод из-за низкого сахара, отметила Малышева. Поэтому важно похудеть до того, как человека переведут на инсулин. Она порекомендовала обсуждать с врачом индивидуально способы держать вес в норме.

Видео опубликовано на YouTube.

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