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Диетолог Ковальков объяснил, кому грозит рак кишечника из-за употребления хлеба
Фото: Youtube / Елена Ханга

Диетолог Ковальков объяснил, кому грозит рак кишечника из-за употребления хлеба

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил о влиянии дрожжевого хлеба на развитие рака толстого кишечника. По его словам, онкология грозит тем, кто регулярно ест много дрожжевого белого хлеба.

— Дрожжи исчезли из всех аптек, их никто не продает, выяснились канцерогенные свойства. Один ученый вырастил в дрожжах раковую опухоль кишечника. Он взял раковую опухоль на биопсию и посадил в раствор дрожжей, опухоль выросла почти в два раза, — заявил эксперт.

Ковальков назвал еще одну особенность белого хлеба. Он напомнил, что в нем содержится крахмал, из которого получается клейстер. Когда человек ест хлеб в большом количестве — больше полукилограмма в день — не весь хлеб переваривается в тонком кишечнике.

— Часть его остается в толстом кишечнике, это способствует вздутию, газообразованию, его «доедает» патогенная микрофлора, вызывая интоксикацию. За счет этой клейкости куски размокшего хлеба прилипают к углам кишечника, в этих местах, в этих изгибах. Если вы из года в год едите большое количество хлеба, лаваш, лепешки, этот избыток хлеба постоянно застревает в карманах кишечника. Это постоянное отравление вызывает онкологию кишечника, — пояснил эксперт.

Видео опубликовано на YouTube.

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